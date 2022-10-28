30 октября в Кузбассе завершится сезон навигации

Фото: МЧС Кузбасса

30 октября в Кузбассе будет завершен навигационный сезон. С этого дня движение маломерных судов по Томи будет запрещено, сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Специалисты предупредили, что выход на воду после закрытия навигации небезопасен. Образование шуги из-за заморозков, резкие перепады дневных и ночных температур могут повредить судно и стать причиной аварийной ситуации на воде.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам будут проводить профилактические рейды и патрулирования водных артерий региона, чтобы избежать происшествий. Также с завершением периода навигации экзаменационная комиссия приостанавит аттестацию на право управления маломерным судном до мая следующего года.