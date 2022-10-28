В Кузбассе 10 сотрудников ресурсоснабжающей организации добились получения зарплаты через суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске судебные приставы взыскали заработную плату в пользу 10 сотрудников ресурсоснабжающей организации на общую сумму 386 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что операторы очистных сооружений в ресурсоснабжающей организации не получали заработную плату с мая 2022 года. За восстановлением нарушенных прав сотрудники обратились в суд, и тот встал на их сторону.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке. После этого задолженность по заработной плате была взыскана в полном объеме.