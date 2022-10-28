Кузбасские синоптики рассказали о температурных рекордах октября

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасские синоптики рассказали о переменчивости октября. Этот месяц может порадовать как «бабьим летом», так и удивить ранним наступлением зимы.

Например, в 2004 году наблюдался жаркий октябрь - в первую декаду температура была в пределах +20 градусов. А вот в 2016 году, напротив, в середине месяца в Кузбассе уже лежал снег. Тогда из-за отсутствия дождливого переходного периода, даже деревья не успели подготовиться к холодам и поменять свои зеленые наряды.

В этом году природные процессы в норме: деревья постепенно сбросили листву, почва пропиталась влагой, вода в реках холодная, и уже приближаются климатические сроки ледообразования.

По данным синоптиков, сегодня очередной антициклон принесет в регион холод, дожди и снег. Пятница и выходные станут самыми холодными днями на неделе. Днем столбики термометров будут фиксироваться около нулевых отметок, в ночные часы (в ночь с субботы на воскресенье) до -2... -7 градусов, местами до -12.