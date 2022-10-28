О тревел-шоу «Гуляем по Кузбассу» рассказали на Детском совете при Минстрое России

Фото: АПК.

На заседание Детского совета при Общественном совете Минстроя России был приглашен соведущий кузбасского телепроекта четвероклассник гимназии № 41 Максим Сухих из Кемерова. Он рассказал сверстникам из разных регионов страны о том, как меняется Кузбасс. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Не так давно Максим получил медаль «Надежда Кузбасса», а программы «Гуляем по Кузбассу» стали выходить на ГТРК «Кузбасс». Уже вышли серии про Кемерово и Ленинск-Кузнецкий в эфир на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», а также новый выпуск появится в начале ноября про Гурьевск и Салаир.

В своих программах Максим Сухих и его соведущая Тамара Боленкова рассказывают о новых построенных или строящихся культурных, социальных объектах, достопримечательностях Кузбасса.