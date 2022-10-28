Житель Кузбасса из ревности избил до смерти пожилого мужчину

Фото: архив "КП", Екатерина ГУСЕВА

В Кузбассе осудили 39-летнего жителя Прокопьевского района, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла летом прошлого года, когда мужчина находился в гостях у 72-летнего приятеля. Во время общения пенсионер сообщил, что ему симпатична возлюбленная гостя. Эти слова не понравились мужчине, и он избил пожилого хозяина. На следующий день сосед обнаружил труп пенсионера. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на голове мужчины имеются ушиблено-рваные раны, а причиной смерти стала обильная кровопотеря.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.