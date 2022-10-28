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НовостиОбщество28 октября 2022 8:31

Сергей Цивилев: от нашей молодежи зависит будущее всей страны

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Заседание регионального координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи провел губернатор Сергей Цивилев. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе замечательная молодежь, с ней нужно правильно работать. Одна из важнейших задач руководства региона - создать пошаговую систему воспитания.

Губернатор уверен, что эту работу нужно начинать с детьми уже в детском саду, прививать ценности необходимо с учетом возраста и психологических процессов взросления.