В Кузбассе открылась первая «умная» спортплощадка

Фото: АПК.

«Умную» спортплощадку смонтировали в Белове на стадионе «Горняк». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Специальный QR-код нанесен на каждый тренажер на спортплощадке. С его помощью посетители смогут ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе создают максимально доступные условия, чтобы кузбассовцы могли заниматься любимыми видами спорта рядом с домом.

Площадка включает в себя: футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, уличные тренажеры, скалодром, два комплекса для воркаута. Любой желающий может бесплатно заниматься здесь с 08.00 до 21.00 ежедневно.

Отметим, что сейчас ведется монтаж аналогичной «умной» спортивной площадки в Кемерове на стадионе «Открытчик» (Кедровка).