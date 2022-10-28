В учебные центры отправились еще две группы мобилизованных и добровольцев из Кузбасса

Фото: АПК.

Две группы мобилизованных и добровольцев из Кузбасса отправились в учебные центры. Бойцов провожали с площади у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. С напутственными словами к призванным обратился глава региона.

- Мы надеемся на вас и знаем, что вы - великие сыны и внуки тех героев, которые победили в Великой Отечественной войне. Мы будем рядом, будем помогать вам, обеспечивать всем необходимым в зоне СВО и заботиться о ваших семьях здесь, - сказал Сергей Цивилев.

Семьям всех мобилизованных кузбассовцев выплачивается по 200 тысяч рублей. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно с 09.00 до 19.00 в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46.

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева. Также власти Кузбасса внесли в региональный закон «О транспортном налоге» изменения, которые предусматривают льготы для контрактников и добровольцев, мобилизованных жителей, которые принимают участие в СВО на Украине.