В Кузбассе два молодых человека украли мотоцикл, чтобы отомстить

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе будут судить двух жителей Салаира, которые обвиняются в угоне мотоцикла. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Летом 23-летний мужчина и его друг, которому на тот момент было 17 лет, подвыпившие, гуляли ночью по городу. Они встретили знакомую девушку и хотели пообщаться, но она не захотела разговаривать и зашла к подруге, дом которой располагался рядом. Парней же в дом не пустили. Тогда молодые люди решили отомстить хозяевам и украли мотоцикл, который находился на приусадебном участке. Они не смогли его завести, поэтому просто откатили и спрятали в кустах. Хозяин вызвал полицию, и похитителей задержали.

В отношении товарищей возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Сейчас дело передано в суд.