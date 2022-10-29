В Кемерове наказали мужчину, по вине которого в ДТП пострадала пенсионерка

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 26-летнего водителя приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы из-за совершенного ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в апреле этого года. Мужчина, двигаясь на BMW по дороге Р-255 «Сибирь», разогнался и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двумя иномарками. В результате ДТП серьезно пострадал 73-летняя пассажирка одной из них. Пожилая женщина была госпитализирована с травмами, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Суд признал мужчину виновным.