Епархия прокомментировала слова священника «о гробах» на проводах мобилизованных в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариинске на проводах мобилизованных дьякон призвал военнослужащих посещать церковь и не ждать, когда придут гробы. Эти слова вызывали негодование среди солдат и их родственников, собравшихся на площади. Мариинская епархия прокомментировала поведение священнослужителя.

На этой неделе выступление диакона Александра Соколова разлетелось по соцсетям. На кадрах священнослужитель говорит слова напутствия военнослужащим перед отправкой.

- 90 процентов из вас христиане, все крещенные, а в храмах никого нет. Чего вы ждете? Когда гробы придут? Молиться надо богу, каяться, - сказал дьякон. В ответ послышались выкрики солдат с просьбой «завязывать про гробы».

После инцидента управляющий городской епархией заявил, что слова диакона никак не отображают позицию клириков. Его заявление опубликовано на официальном сайте Мариинской епархии.

- Главная задача священнослужителей сейчас - морально поддержать тех, кто призван на военную службу в ходе частичной мобилизации и их семьи, поднять дух людей. И мы этим безустанно занимаемся... Призываю клириков Мариинской епархии к ответственному отношению к словам и тщательной подготовке к проведению мероприятий, - сказал управляющий Мариинской епархии епископ Иннокентий.

По его словам, диакону Александру Соколову указано на недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми.