В Кузбассе водитель и два пассажира легковушки погибли после столкновения с грузовиком

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Беловском округе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 05:00 на 14-м километре дороги Белово – Коновалово – Прокопьевск. Водитель автомобиля Toyota Corolla ехал со стороны села Поморцево в направлении Белово. При выполнении обгона он не учел необходимый боковой интервал и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого автомобили съехали в кювет, и грузовик опрокинулся на легковушку. Водитель и два пассажира автомобиля Toyota - трое мужчин в возрасте 30, 33 и 40 лет – скончались на месте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.