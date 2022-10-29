В Рудничном районе Кемерова построят новую ливневую канализацию

В Рудничном районе построят ливневую канализацию и очистные сооружения неподалеку от Серебряного бора. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Анисимов.

- Проблема давняя, наболевшая. Существовавшая там ливневая канализация размывает грунт, нарушена ее собственная целостность, - отметил Дмитрий Анисимов.

По его словам, проработка технических нюансов началась полтора года назад. Было решено построить современную ливневку диаметром 1000 мм с очистными сооружениями, чтобы стоки не сбрасывались на грунт, а после очистки попадали в реку Каменушка. Протяженность трассы ориентировочно составит 1,2 км.

Проектирование и строительство объекта запланировано на следующий год.

- Работа предстоит очень большая и тяжелая ввиду такой протяженности. Но приложим все усилия, чтобы все получилось, - сказал и.о. главы города.