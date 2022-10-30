Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам c 31 октября по 3 ноября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса c 31 октября по 3 ноября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 31 октября, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Сергей Рубан - министр транспорта Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 75-81-35.

1 ноября, во вторник, можно обратиться к Валерию Догадову - заместителю губернатора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка), по телефону 8 (3842) 36-87-09. Также в этот день на вопросы кузбассовцев ответит Олег Ивлев - министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-38-41.

В среду, 2 ноября, примет обращения жителей региона Елена Воронина - заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), телефон 8 (3842) 36-84-88. Также в этот день на вопросы кузбассовцев ответит Ирина Печеркина - министр строительства Кузбасса. Ей можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-55-45.

В четверг, 3 ноября, будет общаться с гражданами Ирина Гайденко - начальник государственной жилищной инспекции Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-33-46.