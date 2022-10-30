За сутки в Кузбассе выявили 92 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 92 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 171 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 820 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 205 099 выздоровели, 2 728 скончались, 993 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.