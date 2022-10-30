На юге Кузбасса произошло землетрясение

Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 30 октября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 8.20, которая произошла в Таштагольском районе с координатами 53.05 широты и 87.67 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2,9, а в эпицентре интенсивность 3,2.

Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен как earthquake (землетрясение).