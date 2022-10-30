В Кузбассе женщина украла из магазина вещи на 20 тысяч рублей

Скрин: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Междуреченске возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы, похищавшей вещи из магазина одежды. В ГУ МВД Кемеровской области сообщили, что сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратились работники сетевого магазина одежды. Они сказали, что при просмотре записей камер видеонаблюдения выявили факты кражи товаров. Правоохранители задержали ранее судимую за аналогичные преступления 43-летнюю женщину. Оказалось, что она дважды приходила в данный магазин. Она набирала вещи, в примерочной срывала чипы отверткой, сложив вещи в сумку, скрывалась. Жительница похитила четыре женских джемпера, четыре блузки, которые продала на улице прохожим, а вырученные деньги потратила.

Возбуждено два уголовных дела. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.