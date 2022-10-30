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НовостиОбщество30 октября 2022 9:04

Дорожные службы Кемерова работают в круглосуточном режиме

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.

Дорожные службы Кемерова сейчас работают круглосуточно. Администрация города сообщает, что первоочередная задача - противогололедная обработка городских магистралей, мостов, путепроводов.

- Снегопад и гололедные явления продолжатся. Будьте аккуратны и предупредительны на дорогах, - отмечает исполняющий обязанности главы Кемерова Дмитрий Анисимов.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в Кузбассе в ближайшее сутки ожидается снег, усиление ветра, а также минусовая температура. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призвала автолюбителей быть внимательнее на дорогах и по возможности отказаться от загородных поездок.