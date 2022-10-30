Кузбассовец лишился более 600 тысяч рублей, пытаясь уберечь их от мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске 54-летний житель поверил, что стал жертвой мошенников, и лишился более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился прокопчанин. Он рассказал, что все его сбережения похитил неизвестный обманным путем. Правоохранители выяснили, что жителю поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что кузбассовец стал жертвой мошенников и на него пытаются оформить кредит. Злоумышленник спросил, когда у жителя стали появляться сообщения в личном кабинете о попытке смены номера телефона. Прокопчанин уточнил, что данные сообщения стали приходить в его личный кабинет мобильного приложения банка с недавнего времени. Мужчина поинтересовался, как приостановить незаконную финансовую операцию. Аферист посоветовал жителю снять все средства и перевести их на безопасные счета. Кузбассовец согласился и перевел деньги со всех шести банковских карт на счет, который ему продиктовали. Затем житель попытался связаться со звонившим, чтобы узнать, когда можно будет вернуть деньги с «безопасного счета», но ему никто не ответил. Прокопчанин понял, что попался на удочку мошенника, обратился в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до шести лет лишения свободы.