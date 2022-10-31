Кемеровчанка воровала в магазинах Челябинска, меняя внешность

Фото: Полиция Челябинской области

Жительница Кемеровской области воровала в магазинах Челябинска сумки и смартфоны, а чтобы не попасться постоянно меняла внешность, используя парики. Об этом рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

31-летнюю женщину задержали летом 2022 года. Следствие установило, что в мае и июне кемеровчанка совершила не менее пяти краж в торговых комплексах. Она воровала сумки и смартфоны, оставленные покупателями без внимания. При этом женщина меняла внешность, используя парики, различные аксессуары и переодеваясь в разную одежду. Однако конспирация не позволила ей уйти от ответственности.

Фото: Полиция Челябинской области

В отношении кемеровчанки было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд Челябинчка.

Большую часть убытков женщина уже возместила. Всего же она наворовала на общую сумму порядка 250 тысяч рублей.