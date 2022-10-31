Осужденному за изнасилование жителю Кузбасса суд установил административный надзор сроком на восемь лет

Фото: сайт Мариинского городского суда

В Кузбассе суд установил административный надзор на восемь лет 54-летнему жителю региона, осужденному за изнасилование. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Сейчас мужчина сидит в тюрьме за изнасилование, совершенное в начале 2014 года в одном из муниципальных округов центра региона. Горожанин уже не в первый раз попал за решетку. До этого он отбывал пятилетний срок за покушение на изнасилование несовершеннолетней.

Сейчас срок лишения мужчины свободы близится к окончанию. В связи с этими исправительное учреждение обратилось в суд, чтобы установить осужденному как опасному рецидивисту с отрицательной характеристикой административный надзор.

Сам мужчина в судебном заседании, которое проводилось с использованием системы видео-конференц-связи, молчал. Как оказалось, он уже несколько лет не общается с представителями колонии по личным мотивам. Рассмотрев заявленные требования, Мариинский городской суд посчитал правильным установить горожанину административный надзор на срок восемь лет.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина будет обязан два раза в месяц являться в органы внутренних дел. При этом ему восемь лет запрещено находиться в местах общественного питания, в которых продается спиртное, а также уезжать из Кузбасса.