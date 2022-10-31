О кузбасских врачах, которые спасли беременную женщину, расскажут в программе «Жить здорово!»

Кузбасские врачи побывали в Останкинской башне, где приняли участие в съемках передачи «Жить здорово!»

Кузбасские врачи, спасшие молодую женщину, стали героями программы «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Беременная вторым ребенком 24-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого заболела коронавирусом и была госпитализирована в «красную зону» родильного дома кузбасской больницы им. М.А. Подгорбунского. Медики зафиксировали ухудшение состояния плода и в экстренном порядке провели женщине кесарево сечение. И женщина, и малышка чувствовали себя хорошо. Однако через два дня при проведении планового УЗИ брюшной полости медики обнаружили у женщины тромб в нижней полой вене. Пациентке требовалась срочная операция, однако перевозить ее в другую больницу было опасно - тромб мог оторваться в любой момент. Поэтому в больницу была приглашена бригада сосудистых хирургов Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева. Врачи удалили тромб длиной свыше 30 см. Если бы тромб оторвался, женщина умерла бы.

Сейчас молодая мама и ребенок уже выписаны из больницы.