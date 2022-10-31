В Кузбассе до 30 ноября продлили ограничения по коронавирусу

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кузбассе вновь продлили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».
В документе сказано, что учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку режим «Повышенная готовность» продляется еще на месяц - до 30 ноября 2022 года.
Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Кузбассе идет на спад. По данным на утро 31 октября, в регионе выявили 90 новых случаев COVID-19.