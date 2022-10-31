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НовостиОбщество31 октября 2022 4:26

В Кузбассе временно перекроют участок дороги

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

При строительстве автомобильной дороги «Северо-западный обход города Кемерово» 1 ноября будут проводиться буровзрывные работы. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В связи с этим введут временные ограничения движения транспорта на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. Четыре взрыва произведут с 11.00 до 17.00. Каждый раз на период от 30 минут до 1 часа будет перекрываться указанный участок автомобильной дороги.

Жителям региона рекомендуют заблаговременно планировать маршрут и соблюдать ПДД.