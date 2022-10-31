В Кемерове пройдет творческий вечер Олега Тончука

Фото: Филармония Кузбасса

19 ноября, суббота, 18:00

Творческий вечер Олега Тончука

Олег Тончук - артист высшей категории группы труб Губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист России.

В симфоническом оркестре работает со дня его основания, с 1981 года. В составе симфонического оркестра гастролировал во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, на Мальте, в Китае. Музыкант с успехом выступает и с сольными концертами. На сегодняшний день в его репертуаре более пятидесяти произведений. Активно сотрудничает с творческими коллективами из разных уголков Сибири, с детским духовым оркестром и струнным квартетом «Элегия».

Музыканты-исполнители, подготовленные Тончуком, работают в симфонических оркестрах Кемерова и Новосибирска, в Президентском оркестре Московского Кремля, преподают, продолжают свое образование в музыкальных вузах страны, включая Московскую и Санкт-Петербургскую консерватории. Количество учеников Олега Васильевича и их качественный профессиональный уровень позволяют уже говорить о том, что в Кузбассе есть «школа трубачей» Олега Тончука.

В 2012 году музыканту было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В концертной программе принимает участие дочь Олега Васильевича Полина Тончук, доцент Новосибирской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов.

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