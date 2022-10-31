В Кемерове проверят работоспособность валидаторов в автобусах

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на этой неделе специалисты УЕЗТУ проведут плановые проверки работоспособности валидаторов на автобусных маршрутах. Об этом сообщает администрация города.

Так, сегодня оборудованы системами бесконтактной оплаты 117 автобусов, ежедневно выходящих на улицы города. Однако любая техника требует обслуживания, а ее бесперебойная работа - контроля.

О любых неполадках в работе валидаторов водитель автобуса должен оперативно сообщить в УЕЗТУ, а также руководству своей транспортной компании. Цель - восстановить сбой в минимальные сроки. Кроме того, пассажиров просят сообщать, если не срабатывает валидатор кондуктору или водителю, а также в УЕЗТУ по телефону 57-46-57.