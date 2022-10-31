Легионер из Кузбасса забил эффектный мяч в юбилейном матче

Фото: архив "КП"

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин отметился забитым голом в матче 13-го тура Лиги 1 против «Анже».

Эта игра стала юбилейной для воспитанника кузбасского футбола. Он провел свой 150-й матч в составе «Монако».

При этом Головин не попал в стартовый состав своей команды. Он вышел на замену на 55-й минуте и сумел отметиться через 15 минут эффектным голом из-за пределов штрафной площадки - россиянин отправил мяч в дальнюю девятку ворот «Анже».

Всего на его счету во французском клубе 19 голов и 28 передач, в текущем сезоне - два мяча и три голевых паса в 19 играх.

Монегаски в итоге победили главного аутсайдера Лиги 1 со счетом 2:0, поднялись на шестое место в таблице и сохранили неплохие шансы в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Болельщики в соцсетях отметили эффектный гол Александра. Впрочем, ряд фанатов одновременно отметили, что подобное россиянину удается далеко не всегда.

- Головин - золото! Когда у него есть желание играть и когда он в хорошей форме, он обладает поразительным качеством и великолепной точностью, - написал, к примеру, один из пользователей.