Сергей Цивилев: кузбассовцы обеспечивают надежный тыл участникам СВО из региона

Фото: АПК.

Кузбассовцы объединились для поддержки участников СВО. Администрация правительства региона отмечает, что жители оказывают посильную помощь мобилизованным и их семьям.

Глава региона Сергей Цивилев отмечает, что в Кузбассе введены максимальные меры поддержки мобилизованных. Активную поддержку оказывают и жители региона: вяжут теплые вещи, собирают посылки, помогают друг другу.

Так, кемеровчанки около месяца назад объединились в волонтерское движение «Тепло родного Кузбасса». Более 150 человек, которые проживают в разных районах города: шьют для солдат, балаклавы, варежки, толстовки, термобелье, вяжут носки, закупают медикаменты и предметы первой необходимости. Более 700 изделий за первый месяц работы жительницы успели сшить и отправить военнослужащим. Также письма и детские рисунки с добрыми пожеланиями вкладывают в посылки бойцам.

Кроме того, волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает в Ленинске-Кузнецком на базе молодежного центра. Волонтеры обеспечивают сбор гуманитарной помощи, поддерживают семьи, помогают в проведении отправки мобилизованных на сборы в учебные центры.