В Кузбассе выбрали лучшую экологическую тропу 2022 года

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Финал областного конкурса прошел в Кемерове с участием пяти команд организаций дополнительного образования и социальной сферы из Кемерова, Калтана и Междуреченска.

Создание экологической тропы - это большой труд. Нужно продумать увлекательный маршрут, составить карту-схему, написать путеводитель с разной информацией об объектах, предусмотреть правила поведения путешественников.

Учредителем конкурса является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, организатором - ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». Соревнование призвано привлечь внимание молодежи к вопросам охраны окружающей среды, способствовать повышению уровня экологической культуры и формированию практического опыта природопользования, а также помогать развитию местного туризма. Для ребят и взрослых посещение экологических троп - это прекрасная возможность отдохнуть и узнать новое о тех природных объектах, которые расположены на экотропе.

Основные цели экотроп - учебно-познавательные. При этом юные экологи пытаются находить и неформальные идеи при реализации проектов.

Так, команда объединения «Зеленый экспресс» из кемеровского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной презентовала Экологическую тропу чувств, которую решили сделать в самом центре столицы Кузбасса - в сквере возле филармонии. При этом посетителей тропы они намерены окунать в мир звуков и ароматов природы. К примеру, в ходе экскурсии можно будет узнать, что не только птицы, но и деревья тоже могут издавать звуки.

Команда «Экологическое краеведение Кузбасса», представлявшая Дом детского творчества Калтанского городского округа решила развивать на экотропе сразу несколько направлений. В биологический блок, к примеру, входит знакомство с вековыми соснами и полянами первоцветов. А в историко-краеведческий - знакомство с биографией Максима Сураева:

- Почему-то в Кузбассе обычно вспоминают только о двух советских космонавтах Алексее Леонове и Борисе Волынове. А между тем это - несправедливо. Ведь есть и российский космонавт Максим Сураев, он связан корнями не только с Уралом, где родился, но и с Кузбассом, с нашим селом Сарбала, где провел немало времени в детстве и где родился его отец. Поэтому в нашем экскурсионном маршруте мы специально включили посещение Сарбалы, чтобы можно было узнать больше информации о космонавте и его родных, - рассказал Валерий Локтев, педагог дополнительного образования, руководитель команды.

Проекту школьников из Калтана в итоге и было присуждено первое место.

Всем командам-участницам на память подарили двухтомники нового издания Красной книги Кузбасса.

В следующем году конкурс на лучшую экологическую тропу будет юбилейным - пятым по счету.