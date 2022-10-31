В Кемерове более 450 пешеходов привлекли к ответственности за несоблюдение ПДД

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове за несоблюдение ПДД привлекли к ответственности более 450 пешеходов и 200 водителей. В городской Госавтоинспекции подвели итоги профилактической акции «Водитель-пешеход».

Мероприятия были направлены на профилактику ДТП с участием пешеходов, а также на повышение уровня культуры у всех участников дорожного движения.

В ходе рейдов инспекторы ГИБДД составили более двух тысяч административных материалов. К ответственности было привлечено более 450 пешеходов, которые нарушили правила перехода через проезжую часть, а также более 200 водителей, которые не пропустили пеших участников дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что за непредоставление преимущества пешеходам для автомобилистов предусмотрена административная ответственность по статье 12.18 КРФобАП - штраф, который варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Штраф за нарушение ПДД пешеходами составляет 500 рублей.