В Кемерове администратора группы совместных закупок осудили за мошенничество

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 30-летнюю женщину осудили за 30 эпизодов мошенничества. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанка являлась администратором закрытого паблика по проведению совместных закупок – это когда интернет-пользователи объединяют свои заказы для покупки товаров по оптовым ценам. Участники группы выбрали товары и оплатили их, однако получили лишь часть своих заказов. Администратор постоянно просила клиентов не торопиться и убеждала, что игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и многое другое скоро доставят. Однако этого так и не произошло. В итоге женщина прикарманила себе более 300 000 рублей.

В отношении кемеровчанки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд признал ее виновной и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также женщину обязали в полном объеме возместить причиненный ущерб.