В страшной аварии на кузбасской трассе погибли три человека

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе при лобовом столкновении пикапа и фуры погибли три человека, еще один получил серьезные травмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП случилось в Мариинском районе 29 октября на 488 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Автомобиль Dodge Ram 2500 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania с полуприцепом. От удара обе машины вылетели на обочину и перевернулись, при этом пикап загорелся. В результате в ДТП погибли водитель автомобиля Dodge – 35-летний мужчина, получивший водительское удостоверение только в сентябре этого года, а также два его пассажира. По словам очевидцев, одной из погибших была беременная женщина. Еще один пассажир пикапа с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников госавтоинспекции.