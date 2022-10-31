Делегация Кузбасской митрополии приняла участие в XXIV Всемирном русском народном соборе

Фото: Соборное слово XXIV Всемирного Русского Народного Собора.

Опубликовано Соборное слово - итоговый документ участников XXIV Всемирного русского народного собора, в работе которого принимала участие делегация Кузбасской митрополии.

Ощущая себя неотъемлемой частью Русского мира, исторической России, единого русского народа и осознавая свою ответственность за его судьбу, участники XXIV Всемирного русского народного собора, посвящённого теме «Православие и мир в XXI веке», обращаются к согражданам и соотечественникам с настоящим Соборным словом.

Братья и сестры!

Русскому миру, как это бывало не раз в его истории, угрожает серьезный противник. В начале XVII века этим противником были польско-литовские интервенты, в 1812 году — войска Наполеона, в 1941 — германский нацизм.

Противник сегодняшний – это идеология и практика агрессивной секуляризации, наступление диктата глобалистских идей. Сознательный отказ части глобальных элит от веры в Бога и, как следствие, отказ от принципов христианской этики, ведёт их к отрицанию самого человека, ниспровержению базовых традиционных ценностей, подавлению свободы.

Православная Церковь в настоящее время подвергается политическому и физическому давлению, искусственным расколам, встречает попытки исказить догматические основы нашей веры. Идея православной универсальности (соборности, «кафоличности») подменяется секулярным глобализмом, где источником единства уже является не Бог, а людские грехи.

Всё это приобретает черты глобального деструктивного квазирелигиозного учения и ведёт западный мир к кризису, грозящему значительной части человечества духовной и даже физической гибелью. Противопоставить этому целесообразно суверенную идеологию, выражающую коренные интересы народа России и основанную на его традиционных ценностях, носителем которых выступают православие и иные традиционные религии России.

Русскому миру снова, как и двести, и восемьдесят лет назад, суждено стать преградой на пути мировых деструктивных процессов.

Все мы несём ответственность за единую и неделимую Церковь нашу, за то, чтобы она сохраняла свое единство и через это единство являла волю Божию о всем нашем народе, где бы он ни жил, — в Москве, Киеве, в Минске или других городах Русского мира. Это единая духовная общность, соединённая единой Русской Православной Церковью.

Русский мир — это историческая Русь, включающая в себя современные российские, украинские и белорусские земли, жители которых укоренены в православной культуре и этике. Русский мир — это прежде всего не административная, а духовная общность, соединённая историческими и нравственными узами Русской Православной Церкви. Все мы — и русские, и украинцы, и белорусы — единый православный народ, стремящийся к идеалам Святой Руси.

Чтобы помешать нашему цивилизационному развитию, противники пытаются ударить по нашему фундаменту — духовному единству православных народов, пребывающих в единой Церкви. Мы наблюдаем сегодня попытки расколоть Русский мир на части, лишив наше общее сакральное пространство исторического и мистического единства.

Для преодоления этого вызова нам следует не только осознавать, но и усиленно стремиться к укреплению единого духовного пространства Русского мира.

Духовное воссоединение народа начинается с внимания к вопросам духовной жизни.

Сегодня особое значение приобретает наша молитва, которую ждёт от нас Господь. По молитвам Господь не раз избавлял наши пределы от нашествий иноплеменников, междоусобной брани, от скорбей, бед и зол. Господь слышит наши молитвы о духовном здравии всего нашего единого исторического народа. Сегодня наши молитвы о том, чтобы наше глубинное соборное единство никто не поколебал и никто не разрушил. Мы призываем всех трудиться в молитве и в деле для сохранения этого единства, каждого на своем месте — ученого, рабочего, учителя, врача, чиновника, предпринимателя, монаха и воина.

Духовное единство обеспечивается только внутренним преображением всего нашего общества, каждого из нас. В нашу жизнь должны быстрее возвращаться присущие Русскому миру базовые, традиционные ценности: вера в Бога, традиционная семья, отношение к жизни как к служению и такие духовно-нравственные идеалы как справедливость, долг, честь, патриотизм, почитание родителей и предков, целомудрие, жертвенность.

Правильное целеполагание в жизни народа на духовное преображение является необходимым исходным пунктом, делающим возможным дальнейшие социальные преобразования: культурные, экономические и демографические. Учитывая чрезвычайную демографическую ситуацию, просим Правительство Российской Федерации ускорить принятие Стратегии сбережения народа России до 2050 года, утверждённую XXIII Всемирным Русским Народным Собором и одобренную Общественной палатой Российской Федерации.

Упование на Бога и верность цивилизационным идеалам Русского мира являются основой для преодоления всех текущих вызовов.

Господь да остановит междоусобную брань, утвердит дух братолюбия и мира в сердцах наших, восстановит любовь среди детей единого исторического Отечества и да ниспровергнет врагов, внутренних и внешних, ополчающихся на нашу общую и единую духовную родину. Об этом сегодня наши молитвы. И да направит всех нас Господь именно таким образом совершать свое служение, чтобы оно вело к этой цели.