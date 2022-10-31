В Кемерове демонтируют аварийный дом на проспекте Ленина до 26 декабря

Фото: Администрация города Кемерово.

Суд поддержал законные требования администрации города Кемерово и обязал собственников аварийного здания на проспекте Ленина, 3 демонтировать его до 26 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.

Отметим, это здание 1947 года постройки признано аварийным еще в 2016 году, бывшие жильцы расселены, а квартиры в нем выкупили представители бизнеса в коммерческих целях - под снос и последующее строительство. Однако ни сноса, ни строительства собственники не вели, а в мае этого года часть здания обрушилась.

Тогда администрация города Кемерово направила в Заводский районный суд исковое заявление об обязании собственников дома по пр. Ленина, 3 выполнить снос аварийного здания, а после демонтажа - вывезти строительный мусор и привести в порядок территорию. Решение суда вступает в законную силу 26 ноября.

Напомним, что в Кемерове 22 мая недалеко от железнодорожного вокзала произошло частичное обрушение аварийного дома на проспекте Ленина, 3.