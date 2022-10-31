Сергей Цивилев: проект комплексного развития центра Кемерова - один из крупнейших в России

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Площадь территории комплексных преобразований заискитимской части Центрального района Кемерова составит 540 га, ориентировочный срок завершения благоустройства - 10 лет.

- Строительная отрасль остается драйвером развития экономики Кузбасса. Несмотря на все внешние вызовы, будет продолжаться строительство всех запланированных объектов. Застройка центральной части Кемерова - уникальный по масштабам проект, один из крупнейших в комплексном развитии территорий в России. Вместо частного сектора в заискитимской части города будет построен современный и комфортный для жителей район со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Общая площадь жилой застройки составит 3,4 млн кв. м, нежилой - 1 млн кв. м. В районе будут построены 10 школ, 36 детских садов. Жить с комфортом в новых условиях здесь смогут 120 тысяч человек.