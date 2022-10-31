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НовостиОбщество31 октября 2022 10:29

Кузбасские студенты-баскетболисты проведут домашние матчи престижного турнира

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Очередной тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Студенческая лига РЖД» состоится в Кемерове. Администрация правительства региона отмечает, что игры стартовали 7 октября.

Кузбасские студенты-баскетболисты уже одержали четыре победы, две из них - в домашних матчах. Сейчас наша сборная находится на 2-м месте в группе.

Завтра, 1 ноября, в 17.00 в ГЦС «Кузбасс» по адресу бульвар Строителей, 55 сборная команда «Кузбасс» проведет матч против лидера группы, в которой выступает, - команды УрФУ из Екатеринбурга. В среду в 12.00 кемеровчане выйдут на игру против УрГУПС (Екатеринбург).