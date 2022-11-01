В Новокузнецке назначен новый начальник городской полиции

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Назначен новый начальник УМВД России по Новокузнецку – им стал полковник полиции Станислав Акшенцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области генерал-майор внутренней службы Сергей Терехин представил нового руководителя личному составу.

Полковник полиции Станислав Акшенцев служит в органах внутренних дел более 27 лет. Начинал участковым уполномоченным. До перехода на новую должность был заместителем начальника – начальником полиции УМВД России по Новокузнецку. Имеет высшее юридическое образование, в 2004 году окончил Омскую академию МВД России. Награжден областными и ведомственными наградами.