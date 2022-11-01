В Кемерове в следующем году отремонтируют одну из самых загруженных дорог

Фото: администрация г. Кемерово

В 2023 году в Кемерове отремонтируют улицу Камышинскую – одну из самых загруженных и изношенных дорог в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эта улица связывает два микрорайона Заводского района – Южный и Плешки - и позволяет выехать на трассу Р-255 «Сибирь». Поэтому здесь всегда большой трафик.

На Камышинской планируется отремонтировать основание проезжей части, устранить пучины, уложить прочное щебеночно-мастичного асфальтового покрытия, сделать отсыпку обочин.

Ремонт будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что в план ремонта включаются дороги, которые соответствуют нескольким критериям, в том числе высокий износ покрытия, интенсивный автомобильный трафик, наличие маршрутов пассажирского транспорта и общественный запрос. За шесть лет реализации нацпроекта в норму приведены свыше 70% кемеровских дорог.