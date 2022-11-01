Жительница Кузбасса отправится в колонию на восемь лет за убийство коллеги

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летняя жительница Беловского района отправится в тюрьму за убийство мужчины. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в августе 2021 года. Женщина поссорилась с 64-летним мужчиной, с которым вместе работали на животноводческой ферме. Они обменялись оскорблениями и после этого беловчанка, разозлившись, ударила коллегу несколько раз ножом. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько дней он умер в больнице.

На женщину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Суд признал беловчанку виновной и назначил восемь колонии общего режима.