В Кузбассе спасли мужчину, упавшего с высоты

Фото: МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка.

Новокузнецкие спасатели оказали помощь рабочему, упавшему с высоты. Об инциденте рассказали в поисково-спасательной службе МБУ «Защита населения и территории».

Мужчина выполнял работы на крыше производственного помещения. Он случайно провалился в отверстие в перекрытии крыши и упал на мостовой кран. Коллеги рабочего вызвали спасателей.

Прибывшая поисково-спасательная группа №2 спустила пострадавшего с мостового крана на землю. Для этого пришлось задействовать альпинистское снаряжение, автоподъемник и специальные носилки. Работы по спасению мужчины длились около двух часов.

Фото: МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка.