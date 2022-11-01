В Кемерове автомобиль врезался в автобус

В понедельник вечером на бульваре Строителей в Кемерове столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в городской ГИБДД.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Авария случилась в 21.45 в районе дома № 50. Автомобиль Hyundai, за рулем которого сидел 36-летний мужчина, врезался в автобус «НЕФАЗ», который ехал впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Он был доставлен в больницу и сейчас находится на стационарном лечении.