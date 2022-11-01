Кузбассовцы смогут слушать любимую музыку за рулем, не отвлекаясь от дороги

Фото: пресс-служба МТС

Пользователи МТС Music могут «перенести» приложение на экран бортового компьютера автомобилей, которые поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Функция доступна владельцам смартфонов iOS и Android.

После подключения устройства к Apple CarPlay и Android Auto приложение МТС Music будет отображаться на бортовом экране автомобиля с оптимизированным интерфейсом. Все плейлисты, избранные треки и персональные музыкальные подборки из приложения окажутся буквально под рукой.

- Исследование аудитории МТС Music показало: музыку и радио пользователи приложения очень часто слушают в автомобиле. С новой функцией поддержки сервисов Apple CarPlay и Android Auto управлять приложением во время вождения стало еще удобнее. А главное, за рулем не нужно лишний раз отвлекаться на смартфон, - говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

МТС Music - музыкальный стриминговый сервис с более 65 миллионами треков, подкастами, радио, персональными и редакторскими подборками. Он доступен для абонентов всех операторов. При первой активации подписки МТС Music 30 дней действует бесплатный пробный период.

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