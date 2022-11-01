Житель Хабаровска обворовал спящего пассажира на кемеровском вокзале

Фото с камер наблюдения на вокзале

Транспортные полицейские задержали 25-летнего жителя Хабаровского края, который обворовал пассажира на железнодорожном вокзале в Кемерове. Об этом рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Похититель увидел, что один из пассажиров, находящихся в зале ожидания, уснул и взял его рюкзак. Пострадавший, обнаружив пропажу, обратился к наряду ППС. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в здании вокзала. Оказалось, что 25-летний преступник ранее девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества и грабеж.

В отношении жителя Хабаровского края было возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, он помещен в СИЗО №1 города Кемерова.