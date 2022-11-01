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В Кузбассе 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Всего по стране планируют призвать 120 тысяч новобранцев.

В Минобороны РФ отметили, что призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Призыв пройдет в плановом порядке, в установленные законом сроки. При этом отмечается, что срочники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут.

Напомним, что обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этом году ее сдвинули на месяц из-за частичной мобилизации - военкоматы были перегружены.