Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 лет

Фото: пресс-служба Tele2.

Оператор мобильной связи Tele2 ко Дню бабушек и дедушек проанализировал, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг – люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров, и по количеству потребляемого интернет-трафика.

Ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, аналитики big data Tele2 проанализировали общение и потребление трафика в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.

Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет больше остальных разговаривают по телефону. При этом женщины общаются в 2,8 раза дольше мужчин. Чаще всего представители этой возрастной категории звонят своим детям. Примечательно, что с дочерями родители говорят по телефону дольше (женщины - 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины – 57%). Также мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам – 19% времени от общего количества разговоров. На общение с друзьями-сверстниками приходится 15% времени звонков по мобильному телефону.

Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более группы от 62 до 75 лет.

Исследование также показало, что люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет. Интересно, что в каждой возрастной категории женщины пользуются интернетом больше, чем мужчины.