В Кузбассе две подруги убили сына одной из них

Фото: СК РФ по Кемервоской области

Две жительницы Прокопьевска предстанут перед судом по обвинению в убийстве. Жертвой женщин стал взрослый сын одной из них, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

59-летняя женщина вместе со своей 63-летней подругой, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, выпивали дома. Однако им мешал 41-летний сын хозяйки: он оскорбил женщин и поднял на них руку. Женщины решили убить обидчика. Они дождались, когда мужчина уснет, и по очереди нанесли ему кувалдой множество ударов. После этого подруги закопали тело в снегу на приусадебном участке. Но, избавившись от обидчика, женщины все равно не смогли жить спокойно. Одна из них - мать погибшего - сама пришла в полицию и рассказала о случившемся. Сотрудники правоохранительных органов при проверке информации нашли на приусадебном участке тело мужчины.

В отношении прокопчанок было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас оно передано в суд.