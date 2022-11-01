Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 9:04

В Кемерове временно изменится организация дорожного движения из-за открытия мемориала Воину-освободителю

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове в связи с открытием мемориала Воину-освободителю временно изменится организация дорожного движения на нескольких участках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 20.00 среды, 2 ноября, до окончания мероприятия 3 ноября будут действовать следующие изменения:

по проспекту Притомскому от кольца в сторону улицы Волгоградской в районе парковки у мемориального комплекса будет ограничена остановка и стоянка;

на парковке у ТРЦ «Летосити» и на проезде к территории Президентского кадетского училища будет запрещено движение транспорта;

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

на дороге-дублере проспекта Притомского в районе спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс» будет ограничено движение и парковка;

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

на площади Пушкина будет ограничена стоянка транспорта.