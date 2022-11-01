Инновационную деятельность в АПК ведут более 220 отечественных стартапов - РСХБ

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

В России в 2022 году число агротех-стартапов увеличилось на 30% по отношению к прошлому году. К таким вводам пришли эксперты Россельхозбанка проведя анализ российского рынка агротехнологий в 2022 году. По его итогам в отечественном агросекторе выявили более 220 стартапов, имеющих инновационные решения от уровня работающего прототипа.

Самым популярным агротех-направлением среди стартапов оказались биотехнологии (более 24% всех стартапов) - технологии, предусматривающие использование живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов для производства веществ и продуктов.

Второе место по распространенности (более 13%) занимают решения сферы «Интернета вещей» (IoT), которая основывается на установке девайсов и сенсоров, способных измерять, передавать и аккумулировать данные, а также взаимодействовать друг с другом по сети.

Третье место досталось технологиям «точного земледелия» (около 12%), которые помогают контролировать внесение разных норм семян, удобрений, гербицидов и других веществ в разные зоны поля исходя из данных, получаемых со спутников, дронов и иных устройств.

Напомним, Россельхозбанк занимается активным продвижением инновационных агротехнологических решений, поставляемых отечественными стартапами. Например, в 2022 году был запущен АгроИнвест Клуб, в рамках которого банк регулярно проводит демонстрации решений стартапов, внедренных в агросектор, и составляет аналитические отчеты для потенциальных инвесторов.

Ознакомиться с картой российских агротех-стартапов за 2022 год, а также с более подробной информацией о компаниях можно по ссылке, представленной на платформе РСХБ DIGITAL.

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