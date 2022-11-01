50 кузбассовцев из числа детей-сирот получили квартиры в новостройке

Все 50 квартир в новом доме были переданы детям-сиротам. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Во вторник, 1 ноября, в городе Салаир Гурьевского округа сразу 50 детей-сирот получили квартиры в новом пятиэтажном доме, построенном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В пресс-службе АПК также отметили, что в новом доме - 50 однокомнатных квартир, и все они были предоставлены кузбассовцам из числа детей-сирот.

Губернатор Кузбасса, комментируя это событие, отметил, что команда правительства продолжает курс на своевременное обеспечение льготных категорий социальным жильем.

- До конца этого года сдадим еще 11 жилых домов для незащищенных категорий населения, - сообщил Сергей Цивилев.

Дома для детей-сирот будут построены в пгт. Промышленная, Анжеро-Судженске, Кемерове, Междуреченске, Мариинске, поселках Крапивинском и Яшкино.

Всего, по данным пресс-службы АПК, в 2022 году в Кузбассе для детей сирот были построены 15 домов, в них 647 новеньких квартир были переданы кузбассовцам из этой социальной категории.