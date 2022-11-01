В Новокузнецке обновили более 8 километров трамвайного полотна

Фото: пресс-службка АПК

Капитальный ремонт стал возможен благодаря участию южной столицы Кузбасса в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Во вторник, 1 ноября, в Новокузнецке возобновилось движение общественного транспорта по улице Ленина, прерванное в августе нынешнего года. Как уточнил глава города Сергей Кузнецов, износ рельс и контактной сети к этому времени на некоторых участках составлял более 70 процентов, а шпалы превратились в труху. В ходе ремонтных работ были заменены трамвайные пути на участке от стадиона регби до пересечения с улицей Конева, а также сдан участок путей от левого берега до Кузнецкого моста. В частности, была произведена полная замена верхнего строения путей и контактной сети, построено восемь остановочных платформ и заменено более восьми километров рельсового полотна.

Теперь в планах администрации города - начать работы по строительству разворотного кольца на Привокзальной площади, ремонт трамвайного полотна в Заводском районе и строительство троллейбусной сети в Новоильинке. Средства для этого также будут выделены из федерального бюджета.

- Реализация нацпроекта позволяет проводить комплексные преобразования в плане улучшения состояния экологии. Промышленные предприятия активно внедряют новые экологичные технологии, обновляется общественный транспорт. В сентябре 2023 года к нацпроекту присоединится Кемерово, в результате до 2030 года выбросы вредных веществ в областном центре снизятся в два раза, - прокомментировал событие губернатор Сергей Цивилев.